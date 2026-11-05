Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Midterms

05.11.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Midterms:

"Wählerinnen und Wähler haben nicht nur der nationalpopulistischen Politik von US-Präsident Donald Trump und seiner Republikaner eine Absage erteilt. Sie haben die Demokraten mit einem historischen Sieg beauftragt, eine zukunftsweisende Politik für das gespaltene Land zu entwickeln. Dafür reichen nicht die angekündigten Untersuchungsausschüsse gegen Trump und dessen Versuche, sich selbst und seine Familie zu bereichern. Es wird auch zu wenig sein, seine Politik lediglich einzuhegen. Die Demokraten werden eine Idee entwickeln müssen, welche Ziele die USA nach der Ära Trump erreichen wollen, und wofür die gespaltenen Staaten von Amerika künftig stehen sollen. Es wird ihnen dabei nicht helfen, an die Zeit vor Trump anschließen zu wollen, wie der ehemalige Präsident Joe Biden das versucht hatte."/DP/jha