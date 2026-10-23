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Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu PHP-Sicherheitslücke

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu PHP-Sicherheitslücke:

Der Fall PHP zeigt ein Dilemma unserer Moderne. Ohne die fortschrittlichen KI-Anwendungen würden potenziell gefährliche Sicherheitslücken im alltäglichen System wahrscheinlich unentdeckt - oder unbeachtet - bleiben. Die Folgen eines Angriffs könnten für die Webseitenbetreiber und allen voran für die Nutzerinnen und Nutzer zu einer Gefahr werden. Es droht der Verlust von sensiblen Informationen bis hin zu Finanzdaten. Die KI öffnet die Büchse der Pandora. Kommt ein Modell auf den Markt, entfällt die Kontrolle darüber, wer sich die Technik zu eigen macht. Es sind zwei Szenarien denkbar, die das Dilemma deutlich machen: Entweder werden alle Software-Schwachstellen durch KI gefunden und ausgemerzt. Das Ergebnis wäre eine Zeit der digitalen Stabilität. Oder nur wenige Staaten und Akteure verfügen künftig über den technischen Vorsprung und nutzen ihn als Druckmittel. Die Frage nach der mächtigsten KI würde so zu einer Frage der nationalen Sicherheit. Im Fall PHP könnten die Nutzerinnen und Nutzer des Internets - also letztlich wir alle - mit einem blauen Auge davonkommen. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Welt solidarisch zusammenfindet, und künftig gemeinsam gegen diese neue Art der Bedrohung kämpft. Doch getrieben von geopolitischen Verwerfungen, Handelsstreitigkeiten und Krieg, wird sich der gefährliche technologische Konkurrenzkampf zwischen Staaten wie den USA und China wohl weiter zuspitzen. Und das bringt alle Menschen im digitalen Raum in Gefahr./yyzz/DP/mis

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