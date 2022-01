Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu politischen Querelen im Sudan

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu politischen Querelen im Sudan:

"Seit über einem halben Jahrhundert hängen Sudans Generäle wie Zecken an den Pfründen ihres Landes - das jüngste Opfer ihrer unverfrorenen Raff- und Machtgier ist Premier Abdalla Hamdok. Er hatte in den vergangenen Wochen noch geduldiger versucht, die uniformierten Schmarotzer zum Einlenken zu bewegen. Vergeblich: Selbst wenn sie ihr ganzes Land und Millionen von Menschen mit sich in den Abgrund reißen - Sudans Panzerschädel lassen nicht nach. Gibt es etwas, das Außenstehende gegen ihren Geno-Suizid unternehmen können? Am besten so wenig wie möglich. "Präsident" Abdel Fattah al-Burhan und seiner Clique muss klargemacht werden, dass sie mit keinerlei ausländischer Kooperation rechnen können: Und wer sich dem Boykott - wie das saudische Königreich oder die arabischen Emirate - widersetzt, wird seinerseits isoliert. Sudans Betonköpfe repräsentieren die zynischste Form der Unterdrückung eines Volkes. Solange auf dieser Welt noch Platz dafür ist, hat die Menschheit nichts erreicht."/ra/DP/he