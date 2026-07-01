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Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Protest gegen AfD-Bundesparteitag

02.07.26 05:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Protest gegen AfD-Bundesparteitag:

"Dass faschistische Kräfte in Deutschland an Einfluss gewinnen, ist kein akzeptabler Zustand. Es darf kein Teil politischer Normalität sein, oder als solcher akzeptiert werden. Deswegen ist Protest dagegen eine demokratische Pflicht. Das gilt auch an diesem Wochenende, wenn sich die extrem rechte AfD in Erfurt trifft, der Heimat ihres offen rechtsextremen Flügels. Wann, wenn nicht in dieser Situation, erst recht in Deutschland, ist ziviler Widerstand angebracht und erforderlich? Demokratie und demokratische Rechte kann es nur in den Grenzen eines Grundkonsenses geben. Rechtsextremismus und Faschismus stehen außerhalb davon und verwenden die Mittel und Rechte demokratischer Teilhabe nur, um sie zu unterminieren. Deshalb ist es auch kein Widerspruch, sich ihnen - wortwörtlich - in den Weg zu stellen und Rechten einen Platz im politischen Diskurs oder einer Stadt zu verwehren."/yyzz/DP/stw