Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Söder/Aiwanger

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Söder/Aiwanger:

"Söder und Aiwanger wollen zusammen weiterregieren in München, jener Stadt, in der das Wort Flugblatt eine ganz andere Bedeutung besitzt. Sophie und Hans Scholl wurden von den Nazis vor 80 Jahren ermordet, weil sie die Bevölkerung per Flugblättern aufrütteln wollten und offenlegten, dass Jüdinnen und Juden zu Hunderttausenden bestialisch ermordet wurden. Damals hat es Mut gebraucht, die Wahrheit auszusprechen. Es ist erschreckend, wenn Aiwanger und seine Leute so tun, als sei das heute noch der Fall - und genug Menschen finden, die sie genau deshalb wählen wollen."/zz/DP/he