Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Stopp von Energiebezug aus Russland

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Stopp von Energiebezug aus Russland:

"Es gibt eine Menge Aktionen, die den Verbrauch der fossilen Energien Erdgas, Erdöl und Kohle schnell senken können, die in Deutschland zu einem Drittel bis 55 Prozent aus Moskau stammen. Die Ampel-Regierung könnte ein Zeichen setzen, indem sie Tempolimit, autofreie Sonntage und Inlandsflugverbote beschließt, ergänzt um eine Energiespar-Kampagne, die alle Register zieht. Dennoch: Mehr als 20, 30 Prozent von Russlands Energielieferungen dürften so nicht wegzusparen sein. Richtig schmerzhaft wird es für Putin erst, wenn die EU und Deutschland sich zu einem kompletten Boykott von Gas, Kohle und Öl aus Russland entscheiden. Noch lehnt die Ampel den Boykott ab. Doch je länger der Krieg dauert, desto größer wird der Druck werden, Putin das Geld abzudrehen. Besser Scholz und Co. bereiten ihre Bürger:innen darauf vor."/ra/DP/ngu