FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Trumps Asienreise:

"Die Asien-Reise von Donald Trump liefert Bilder von freundlich lächelnden Politkern, aber wenig inhaltliche Fortschritte. Beim Asean-Gipfel kam der US-Präsident erst an, als alle anderen zusammenpackten. Das zeigt, wie sehr man sich wegen Trumps erratischer Politik voneinander entfernt hat. Und so verstärkt sich der Eindruck, dass Trump ohnehin nur für das historische Dreiertreffen mit Xi Jinping und Wladimir Putin gekommen ist. Sie alle wollen ihre Macht demonstrieren und mit Bildern beeindrucken. Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass beide Seiten sich weiter ökonomisch das Leben schwer machen. Das zeigt nicht nur Trumps erneutes Exportverbot von KI-Chips, sondern noch weitere Beschränkungen auf beiden Seiten. Vor allem China hat sich auf die ökonomischen Angriffe der Trump-Administration eingestellt. All das sind keine Gründe für Europa, die Dreiergespräche zu fürchten. Shenzhen ist kein Jalta, als die Siegermächte 1945 die Einflusssphären auf dem Alten Kontinent festlegten."/DP/jha