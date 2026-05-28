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Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Verhandlungen zwischen USA und dem Iran

29.05.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran:

"Die Trump-Administration und das Mullah-Regime werden sich erst einigen, wenn keiner mehr glaubt, den Konflikt für sich entscheiden zu können. Danach sieht es leider nicht aus. Zwar stehen beide Parteien unter Druck. Doch US-Präsident Donald Trump braucht einen Verhandlungserfolg, um gesichtswahrend aus dem Schlamassel herauszukommen. Das wissen die Herrscher in Teheran. Sie geben trotz der Drohungen nicht nach, um den Preis in die Höhe zu treiben. Mit der gesperrten Straße von Hormus wollen sie einerseits ihr Atom-Programm retten und andererseits mögliche Reparationen für die Kriegsschäden in Milliardenhöhe erzielen. Natürlich kann man je nach Sichtweise beide Seiten als Verlierer oder Gewinner bezeichnen. Doch das hilft nicht weiter. Trump kann seine schlechten Umfragewerte ignorieren, solange er die Republikaner im Griff hat. Das Mullah-Regime ist sich in drei Dingen einig: Sie müssen für ihr Überleben ihre Macht erhalten. Dafür unterdrücken sie die Opposition mit allen Mitteln."/DP/jha