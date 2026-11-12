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Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Vorteil Putin

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Vorteil Putin:

"Dem russischen Autokraten ist es erneut gelungen, den selbsternannten Dealmaker Trump vor den russischen Karren zu spannen. Denn demnächst soll über ein "gerechtes Sicherheitssystem für Europa" verhandelt werden. Dabei hat es bis zum Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine vor fast fünf Jahren im Großen und Ganzen gut funktioniert. Von anderen Themen, etwa einem Getreideabkommen für die Ukraine, war gar nicht mehr die Rede. Immerhin sollte nun jedem klar sein, dass US-Präsident Trump weiter eher auf der Seite des russischen Aggressors steht, als hinter der überfallenen Ukraine. Im Hintertreffen sind so auch die europäischen Verbündeten Kiews, die in Abu Dhabi zwar am Katzentisch dabei, aber nicht mittendrin sein durften. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als weiter beharrlich daran zu arbeiten, mitverhandeln zu können. Nur dann können sie mehr erreichen, als ein paar warme Worte aus Washington und abweisende aus Moskau."/DP/jha

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