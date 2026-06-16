DAX24.910 +0,1%Est506.257 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2500 -1,9%Nas26.376 -1,2%Bitcoin56.630 +0,2%Euro1,1611 ±0,0%Öl78,78 -0,7%Gold4.331 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow Jones schließt nach Rekord freundlich -- DAX letztlich knapp höher -- BMW kappt Prognose -- SpaceX übernimmt Cursor -- Micron, DroneShield, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
Goldman-Sachs-Chef warnt: Hohe Ölpreise könnten Verbraucherverhalten kippen Goldman-Sachs-Chef warnt: Hohe Ölpreise könnten Verbraucherverhalten kippen
Unsichtbare Crash-Gefahren: Wenn Staaten ihre Krypto-Reserven bewegen Unsichtbare Crash-Gefahren: Wenn Staaten ihre Krypto-Reserven bewegen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum G7-Treffen

17.06.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum G7-Treffen:

"Das G7-Treffen ist zu einem Club der Schmeichler geworden. Statt gemeinsame Probleme zu besprechen oder gar zu lösen, überhäufen die Verantwortlichen der G6 US-Präsident Donald Trump mit Komplimenten. Und schlucken dessen zahlreiche Beleidigungen aus den vergangenen Wochen runter. Außerdem tun sie so, als ob sie damit zufrieden wären, dass die G7 weitere Sanktionen gegen Russland und gegen dessen Angriffskrieg erwägen. Sie verzichten auch darauf, den selbsternannten Dealmaker daran zu erinnern, dass er den Krieg gegen die Ukraine längst hatte beenden wollen. Immerhin verhindern sie so, dass Trump nicht verärgert abreist, sondern auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vom Tagungsort Evian zu einem Abendessen im Schloss Versailles fliegt. Das Kalkül ist klar: Sie hoffen, dass die gute Stimmung bis zum Nato-Treffen in drei Wochen hält und Washington das Bündnis nicht weiter schwächt. Diese Art der Politik ist kläglich und zum Fremdschämen."/yyzz/DP/stw