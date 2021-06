Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum Parteitag der Grünen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zum Parteitag der Grünen:

"Im Januar 2018 schrieb Robert Habeck: "Radikaler ist das neue Realistischer." Was hätte Habeck wohl 2018 gedacht, wenn er dem Vorsitzenden Habeck beim Parteitag des Jahres 2021 zugehört hätte? Vielleicht hätte er sich gefragt, ob seine Partei versehentlich einen Koalitionsvertrag mit der CDU oder der SPD beschlossen hat. Die Parteiführung hat so ziemlich alles weggebissen, was auch nur aus der Ferne nach "Radikaler ist das neue Realistischer" aussah. Wie realistisch waren die Chancen auf einen Atomausstieg vor 40 Jahren? Und ist er nicht gerade deshalb gelungen, weil es den Grünen im Bündnis mit gesellschaftlichen Bewegungen gelang, die Stimmung im Land zu wenden? Die Lehre daraus könnte nur sein, die Programmatik an den eigenen Erkenntnissen über das in der Sache Notwendige auszurichten. Genau das tut die Partei nun nicht mehr."/yyzz/DP/fba