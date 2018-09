Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum stillen Widerstand im Weißen Haus

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum stillen Widerstand im Weißen Haus:

"Offenbar agiert Donald Trump im Weißen Hauses so befremdlich, dass selbst seine engsten Berater nicht mehr stillhalten. Der mächtigste Mann der Welt, so ihr Fazit, hat sich selbst und seine Regierung nicht unter Kontrolle. Ein alarmierender Zustand. Gemessen daran fällt der Coup des Regierungsvertreters, der sich anonym zum Widerstandskämpfer stilisiert, feige aus. Er arbeitet wie andere Beamte und Minister durch leisen Ungehorsam daran, die schlimmsten Auswüchse der Präsidentschaft abzumildern. Doch wie die Republikaner, die zu einer opportunistischen Ja-Sager-Truppe verkommen sind, bleibt er unsichtbar und ermöglicht damit Trump das politische Überleben. Erschreckend viele Konservative glauben, der wirre Wüterich könne ihnen bei der Umsetzung ihrer Ziele behilflich sein. Solange sich aber niemand Trump in den Weg stellt, wird sich nichts bessern."/ra/DP/jha