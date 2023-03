Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum Verbrenner-Aus und E-Fuels

GO

Heute im Fokus

Walgreens mit Gewinnrückgang. Alibaba will sich in sechs Firmen aufspalten. Modepartnerschaft zwischen adidas und Beyoncé offenbar vor dem Aus. Daimler Truck stellt Entwicklungsplattform um. ProSiebenSat.1 gelingt TV-Rechte-Coup. Umfrage: Deutsche fürchten um Spareinlagen. EZB-Direktorin überzeugt: EZB-Bilanz sollte nur so groß wie nötig sein.