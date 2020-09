Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Debatte Führungsspitze Linkspartei

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zur Debatte um die Führungsspitze der Linkspartei:

"Die Linke steht vor zwei Aufgaben. Zunächst einmal muss sie zwei neue Vorsitzende finden. Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow könnten das - vorausgesetzt, sie vertragen sich so, wie sich Kipping und Riexinger vertragen haben. Ob das gelingt, kann man vorher nicht wissen. Doppelspitzen sind eine anspruchsvolle Veranstaltung, in allen Parteien. Sie gelingen nur, wenn die Beteiligten ähnliche Vorstellungen haben, ausreichend selbstbewusst sind und gut kommunizieren können. Neben fähigen Personen an der Spitze braucht die Linke eine andere politische Kultur. Sie vertritt zwar nach außen das Prinzip der Solidarität. Doch nach innen ist von Solidarität meist nicht viel zu sehen. Konflikte flammen in der Linken schnell auf. Und ob die Partei einen dauerhaften Frieden herstellen kann, der es ermöglicht, Meinungsverschiedenheiten rational und ohne Hass auszutragen, das wird sich zeigen. An einer anderen politischen Kultur hängt jedenfalls dauerhaft mehr als an den Personen an der Spitze."