Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Debatte über Deepseek

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Debatte über Deepseek:

"Mit Exportbeschränkungen wollte Joe Biden China auf Distanz halten, mit dem gigantischen Stargate-Programm will es Donald Trump. Und jetzt hält ein zwei Jahre altes chinesisches Start-up offenbar mit, bei viel niedrigeren Kosten. Schönen Gruß aus Peking. Noch ist kaum zu beurteilen, was Deepseek taugt. Aber Trump spricht völlig zu Recht von einem "Weckruf". Den sollte auch Europa hören. Denn jetzt findet ein chinesisches KI-Modell seinen Weg auf Millionen Rechner und Smartphones in aller Welt. Und weil es "Opensource" ist, der Programmcode also frei verfügbar, kann es zur Basis ungezählter Anwendungen werden. Ob das amerikanischen Tech-Konzernen schadet, kann dem Rest der Welt ziemlich egal sein. Ob ein KI-Modell unter Kontrolle eines autoritären Staats allgegenwärtig werden sollte, ist alles andere als egal."/DP/jha