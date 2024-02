Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Haushaltsdebatte

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Haushaltsdebatte:

"Scholz redete weitgehend frei, was in seinem Fall immer die bessere Wahl ist. Stück für Stück nahm er die Argumentation von Merz auseinander. Das gipfelte in einem gezielten Schlag gegen Merz' Ego. Scholz warf ihm vor, eine Mimose zu sein, wenn er selbst mal kritisiert werde. Wer boxe, der sollte kein Glaskinn haben, sagte der Kanzler: "Aber Sie haben ein ganz schönes Glaskinn, Herr Merz." Man kann diesen Schlagabtausch für zweitrangig halten angesichts der Probleme in Deutschland. Doch Tatsache ist nun mal, dass das Parlament der Ort der Reden ist und hier gewinnt, wer am besten gesprochen hat. Am Mittwoch hat Olaf Scholz gewonnen. Der Kanzler kämpft, die Ampel lebt. Wer weiß, vielleicht versammeln sich die drei Koalitionsfraktionen doch noch halbwegs einig hinter ihm - wenn er die Führung weiterhin wahrnimmt. So oder so war es mal ein guter Tag für die Ampel."/yyzz/DP/nas