Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur IWF-Konjunkturprognose für Deutschland

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur IWF-Konjunkturprognose für Deutschland:

"Der IWF hat die Aussichten für die hiesige Wirtschaft noch einmal herabgestuft. In diesem Jahr wird sie voraussichtlich um 0,5 Prozent schrumpfen. Deutschland liegt damit weiter unter dem Niveau im Euroraum, in dem mit einem Wachstum von 0,7 Prozent gerechnet wird. Deutschland hat wie die Weltwirtschaft insgesamt mit Folgen von Corona, dem Krieg in der Ukraine und Extremwetterlagen durch den Klimawandel zu kämpfen. In der globalen Krisenlage rächt sich umso mehr, dass die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. So kommen für die Konjunktur eine Reihe typisch deutscher Probleme hinzu: Eine teils marode Infrastruktur, eine unterentwickelte Digitalisierung und eine überbordende Bürokratie bremsen Unternehmen aus. Umso wichtiger ist, dass Deutschland aus seiner Trägheit erwacht und die Dinge, die es beeinflussen kann, in die Hand nimmt. Der von Kanzler Scholz vorgeschlagene Deutschlandpakt wäre zum Beispiel ein aussichtsreiches Reformprojekt."/yyzz/DP/ngu