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Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Regulierung Künstlicher Intelligenz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zur Regulierung Künstlicher Intelligenz:

"Die KI-Giganten OpenAI, Anthropic und Grok bei SpaceX müssen erst noch beweisen, wie ernst es ihnen damit ist, Künstliche Intelligenz weniger schnell zu entwickeln und zu regulieren. Denn bisher fanden die Konzernchefs Sam Altman, Dario Amodei und Elon Musk derlei Einschränkungen geschäftsschädigend. Doch auch wenn sie vor allem um ihre Geschäfte und Gewinne bangen und sich weniger um die Sicherheit aller sorgen, sollte man sie nun beim Wort nehmen. Schließlich benötigt es ein breites Bündnis, um US-Präsident Donald Trump umzustimmen, damit er sich endlich der EU, China und anderen Ländern anschließt und Künstliche Intelligenz reguliert, statt der Technologie freien Lauf zu lassen. Denn die immensen Gefahren der KI und ihre in Teilen zerstörerische Kraft für Menschen, Firmen und ganze Staaten kann niemand mehr ignorieren, nachdem die Technologie jüngst in einigen Fällen außer Kontrolle geraten ist. Dies könnte den Weg frei machen, um die KI weltweit zu regulieren."/yyzz/DP/men

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