Pressestimme: 'Freie Presse' zu Anschlag in Damaskus

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Anschlag in Damaskus:

"Doch niemand kann sich darauf verlassen, dass Chamenei bei seiner Haltung bleibt. Viele überzeugende Optionen für Vergeltungsschläge gegen Israel hat der Iran nach dem Tod seiner Generäle in Damaskus nicht. Wenn der Druck auf Chamenei weiter wächst, könnte er sich zu einer massiven Reaktion gezwungen sehen, um sein Gesicht zu wahren. Das könnte dann den viel beschworenen Flächenbrand im Nahen Osten entfachen, den sich nur Hardliner im Iran, in Israel und in den USA wünschen."