Pressestimme: 'Freie Presse' zu Atomwaffen in Deutschland

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Atomwaffen in Deutschland:

"Die Nato soll auch weiterhin der wichtigste sicherheitspolitische Anker Deutschlands sein. Aber daran ändert ein Abzug der paar Atombomben nichts. Mehr europäische Mitsprache im Bündnis, größere militärische Unabhängigkeit von den USA wären da viel wichtiger, wie die frühere Trump-Regierung offengelegt hat. Schon vergessen? In Wahrheit geht es auch ums Geld: Jede neue Bundesregierung wird entscheiden müssen, ob man an der nuklearen Teilhabe festhält - schon deswegen, weil die bisher dafür eingesetzten Tornado-Kampfjets so alt sind, dass so bald wie möglich Ersatz oder Ersatzteile beschafft werden müssten. Oder gleich neue amerikanische F-18-Jets. Das kostet Milliarden. Geld, das für viel wichtigere Projekte fehlen würde."/yyzz/DP/he