Pressestimme: 'Freie Presse' zu Corona-Verschwörern

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Corona-Verschwörern:

"Bisher tauchte noch kein Fakt auf, der alles auf den Kopf gestellt hätte. Nicht falsch verstehen: Zweifel und Kritik sind nötig. Erst recht an der Corona-Politik, deren Details sich auch vielen Menschen nicht erschließen, die nicht an Corona zweifeln. Man könnte mit fundierter Kritik aber viel besser durchdringen, müsste man nicht so viel Energie darauf verschwenden, bekannte Fakten gebetsmühlenartig zu wiederholen. Dass die Impfung sicher und einer ungeschützten Infektion vorzuziehen ist, ist einer davon."/ra/DP/he