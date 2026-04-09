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Pressestimme: 'Freie Presse' zu Reformwillen der Regierung

10.04.26 05:34 Uhr

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Reformwillen der Regierung:

"Wir müssen die Angst vor neuen Technologien so weit drosseln, soweit Angst zur Arterhaltung gut ist. Wir müssen das Risiko akzeptieren, das in jeder Entwicklung liegt. Denn weder Deutschland noch Europa werden die Welt aufhalten. Wenn wir wollen, dass wir die Regeln mitschreiben, nach denen gespielt wird, dann müssen wir das Spiel beherrschen. Das tun wir in wichtigen Bereichen nicht mehr. Hinzu kommt ein visionsloses Staatswesen, das damit zu glänzen versucht, dass es keine Fehler macht. Koste es, was es wolle. Es reicht aber nicht mehr, den Istzustand fehlerfrei zu managen. Das Land muss sich wieder eine Vorstellung von morgen erarbeiten und sich daranmachen, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Die Chance ist noch da, aber das Zeitfenster sehr klein."/yyzz/DP/he