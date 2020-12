Pressestimme: 'Freie Presse' zu West-Ost-Gefälle/Konjunkturerwartungen

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" (Chemnitz) zu West-Ost-Gefälle/Konjunkturerwartungen:

Die Coronapandemie hat die Unternehmen in Ostdeutschland insgesamt etwas weniger heftig getroffen als in Westdeutschland. Doch bei der Frage nach den wirtschaftlichen Perspektiven für das Jahr 2021 sind ostdeutsche Unternehmen deutlich skeptischer. Das ergab die aktuelle Konjunkturumfrage des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, wie die Chemnitzer Tageszeitung "Freie Presse" berichtet. "Es ist auffallend, dass die ostdeutschen Unternehmen erheblich vorsichtiger bei ihren Zukunftserwartungen sind", sagte IW-Konjunkturexperte und Autor der Studie, Michael Grömling. Während in Westdeutschland klar die optimistisch gestimmten Firmen dominieren, zeigen sich ostdeutsche Unternehmen der Umfrage nach eher pessimistisch. So erwarten im Westen 34 Prozent der Unternehmen eine höhere Produktion, während 24 Prozent mit einem niedrigeren Geschäftsvolumen als im Krisenjahr 2020 rechnen. In Ostdeutschland gehen dagegen nur 24 Prozent aller Firmen von einer höheren Produktion im kommenden Jahr aus. 29 Prozent erwarten ein geringeres Geschäftsvolumen./yyzz/DP/mis