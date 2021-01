Pressestimme: 'Freie Presse' zur Schuldenbremse

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zur Schuldenbremse:

"Helge Braun sagt, was Angela Merkel denkt. Davon kann man ausgehen. Mit dem Vorstoß hat das Kanzleramt weite Teile der Union kalt erwischt, der Widerstand formiert sich bereits. 2021 ist ein Super-Wahljahr, in dem diverse Landtage und der Bundestag neu bestimmt werden. Viele in der CDU und CSU dürften Angst haben, dass der Union ein weiteres Markenzeichen abhandenkommt. (.) Der richtige Zeitpunkt für eine Reform der Schuldenbremse ist jetzt, also noch vor der Bundestagswahl. Wer so tut, als müsse nichts geschehen, als könne Deutschland ab 2022 allein mit Ausgabendisziplin und Wachstum die Staatsfinanzen wieder in den Griff bekommen und trotzdem investieren, der streut den Bürgern Sand in die Augen./yyzz/DP/he