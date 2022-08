Pressestimme: 'Freies Wort' zu 25 Jahre Netflix

SUHL (dpa-AFX) - "Freies Wort' zu 25 Jahre Netflix:

"Das Zersplittern der Streamingwelt ist nicht nur ein Ärgernis für Serienfans, die sich nicht so viele Abos leisten wollen. Es könnte auch dafür sorgen, dass das goldene Zeitalter der TV-Serien zu Ende geht: Die Abozahlen sind rückläufig. Der Markt ist übersättigt. Wer hat noch Zeit, all das zu schauen, was die vielen Streamingdienste einem vorsetzen? Selbst als Serienjunkie wünscht man sich manchmal in die Zeiten der drei Fernsehprogramme zurück, in denen man halt geschaut hat, was in der Glotze kam - oder sie ausgeschaltet hat."/yyzz/DP/he