Pressestimme: 'Freies Wort' zu Wahljahr in der Türkei

SUHL (dpa-AFX) - "Freies Wort" zu Wahljahr in der Türkei:

"Wenn Erdogan die Präsidentenwahl verliert, beginnt in der Türkei eine neue politische Zeitrechnung. Eine ganze Generation kennt keinen anderen Mann an der Spitze des Landes als ihn. Die Opposition will sein Präsidialsystem abschaffen und zum parlamentarischen System zurückkehren. Der Begriff der "Schicksalswahl' wird inflationär verwendet - doch auf die Wahl in der Türkei trifft er zu."/al/DP/nas