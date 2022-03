Pressestimme: 'Freies Wort' zum Flüchtlingsstrom

SUHL (dpa-AFX) - "Freies Wort" zum Flüchtlingsstrom:

"Was zudem Mut macht, ist die zuvor kaum erwartbare Entschlossenheit zu einem gemeinsamen Vorgehen. Unter den EU-Staaten ist die harmonische Einigkeit aufgrund der Streitigkeiten in der Vergangenheit noch überraschender. Am Beispiel der Flüchtlinge wird klar: Putins Krieg kann und wird weder Europa noch Deutschland spalten. Wir schaffen das."/ra/DP/he