Pressestimme: 'Freies Wort' zur Lade-Infrastruktur

SUHL (dpa-AFX) - "Freies Wort" zur Lade-Infrastruktur:

"Völlig unverständlich ist zudem, weshalb in Europa noch nicht mit Hochdruck an der Umsetzung des bidirektionalen Ladens von Elektroautos gearbeitet wird. Die Fahrzeuge sind im Grunde leistungsfähige Batterien auf vier Rädern, die ihre Energie auch in das Netz wieder abgeben können. Diese Technik kann dabei helfen, die Stromnetze zu stabilisieren. So werden Elektroautos nicht zum Problem, sondern ein Teil der Lösung."/ra/DP/he