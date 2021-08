Pressestimme: 'Fuldaer Zeitung' zum Bericht des Weltklimarates

FULDA (dpa-AFX) - Die "Fuldaer Zeitung" zum Bericht des Weltklimarates:

"Die Natur schert sich einen Dreck um jahrzehntelange Planungs- und Entscheidungsprozesse, bis an die Ufer zugebaute Auen von obendrein unnatürlich begradigten Bächen und Flüssen sind Mutter Erde ebenso herzlich egal wie der schnelle Anstieg des Meeresspiegels. Die gute Botschaft ist, dass selbst kleine Schritte zu einer Verlangsamung beitragen können. Damit wird Zeit gewonnen, sich den veränderten Bedingungen anzupassen. Dass das horrende Kosten verursacht, liegt auf der Hand. Die Alternative wäre, weiter den Kopf in den Sand zu stecken. Werden dadurch Kosten für die Gesellschaft gespart? Nein. Die zig Milliarden Euro, die in den Flutgebieten in den Wiederaufbau gesteckt werden müssen, sollten auch den letzten Leugnern des Klimawandels vor Augen geführt haben, was die Stunde geschlagen hat. Obendrein stehen wir ganz am Anfang. Anders gesagt: Zeit ist Geld. Je länger geredet statt gehandelt wird, desto teurer wird der unumgängliche Anpassungsprozess."/be/DP/men