Pressestimme: 'General-Anzeiger' zu Großbritannien/Russland

BONN (dpa-AFX) - "General-Anzeiger" zu Großbritannien/Russland:

"Beide Seiten lärmen, dahinter gähnt beklemmendes Nichtbegreifen. Dem Anschlag auf den 2010 ausgetauschten Ex-Spion fehlt jede Logik: Was nützt dem Kreml ein brutaler Anschlag auf einen längst entschärften Feindagenten, ein paar Tage vor Putins eigenen Präsidentschaftswahlen? Was hätten umgekehrt die Briten davon, mit einem Fake dieses Anschlages das angespannte Verhältnis zu Russland in arktische Abgründe zu stürzen, wie jetzt russische Scharfmacher behauptet? Nichts. Neue grausam-kalte Irrationalität macht sich breit in den Ost-West-Beziehungen."/DP/jha