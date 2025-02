Pressestimme: 'Glocke' zu Donald Trump/Entwicklungshilfe

OELDE (dpa-AFX) - "Glocke' zu Donald Trump/Entwicklungshilfe:

"Dass die US-Regierung aber in Erwägung zieht, die humanitäre Hilfe einzustellen oder sie zumindest deutlich herunterzufahren, lässt die Sorgenfalten bei den Verantwortlichen von Hilfsorganisationen größer werden. Sollte Washington die Pläne umsetzen, hätte das katastrophale Folgen. Es könnte etwa die Finanzierung von Bildungsprogrammen für Kinder und von Infrastrukturprojekten wie dem Bau von Trinkbrunnen gefährdet sein. Die Auswirkungen würde auch Deutschland zu spüren bekommen. Würden Hilfsprogramme zum Erliegen kommen, wären weitere Flüchtlingswellen nicht ausgeschlossen. Will Berlin das vermeiden, müsste es selbst mehr Geld in die Entwicklungshilfe investieren."/yyzz/DP/nas