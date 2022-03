Pressestimme: 'Hamburger Abendblatt' zu EU-Waffenlieferung/Ukraine/EU

HAMBURG (dpa-AFX) - "Hamburger Abendblatt" zu EU-Waffenlieferung/Ukraine:

"Wladimir Putin ist der Alleinschuldige am Überfall auf die Ukraine - aber Europa muss aufpassen, sich nicht schuldig zu machen an einer Spirale der Eskalation. Auch wenn Putin ein Kriegsverbrecher ist, sollte Europa ihm nicht jede Rückzugsmöglichkeit verbauen. Mit einem Stakkato an Aktion und Reaktion, an Sanktion und Gegensanktion verliert der russische Präsident nicht nur sein Gesicht, sondern vielleicht endgültig seinen Verstand."/be/DP/he