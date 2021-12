Pressestimme: 'Hamburger Abendblatt' zu Wirtschaft/Habeck

HAMBURG (dpa-AFX) - Das "Hamburger Abendblatt" zu Wirtschaft/Habeck:

"Habeck wird vor allem die bislang wenig gelungene Energiewende auf Kurs bringen, deren Kosten unter Kontrolle halten und die vielzitierte Versöhnung von Ökonomie und Ökologie schaffen müssen. Dabei aber darf die Ökonomie nicht zu kurz kommen. Nur mit Wind- und Lastenrädern wird die deutsche Wirtschaft in den 20er-Jahren nicht länger erfolgreich bleiben. Habecks Herausforderung ist schon in guten Jahren extrem komplex - in schlechten Jahren aber fast unlösbar. Die große Abhängigkeit von China und eine möglicherweise neue Außenpolitik seiner Parteifreundin Annalena Baerbock machen alles noch komplizierter."/yyzz/DP/men