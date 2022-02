Pressestimme: 'Handelsblatt' (Düsseldorf) zu Bundeshaushalt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' (Düsseldorf) zu Bundeshaushalt:

Auch wenn SPD, Grüne und FDP in wohlklingenden Worten im Koalitionsvertrag das Ziel solider Staatsfinanzen verankert haben, ja angeblich sogar Einsparungen vornehmen wollen - in der Realität ist davon bislang nichts zu sehen. Alle Minister, egal welcher Couleur, wollen keinen einzigen Cent sparen, sondern maximal viele Euro ausgeben. Das bringt Lindner in die Bredouille. Und dass er in dieser schwierigen Lage steckt, hat er durchaus auch selbst mit zu verantworten. Es war ein Fehler, nicht im Koalitionsvertrag klare Prioritäten festgelegt zu haben. Denn nun muss Lindner die Prioritäten der Ampelregierung mit Habeck und Scholz im laufenden Betrieb festzurren. Und das in einem politischen Klima, das nicht auf seiner Seite ist./yyzz/DP/stk