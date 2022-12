Pressestimme: 'Handelsblatt' über Mythos kaputt gespartes Deutschland

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" über Mythos kaputt gespartes Deutschland:

"Bundesweit beschleicht einen immer mehr der Eindruck, dass der Staat nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich zu erwarten ist. Deutschland ist Vizeweltmeister bei Steuern und Abgaben. Die Leistungen passen allerdings nicht mehr dazu. Die Beamten klagen über chronische Überlastung. Doch der kaputtgesparte Staat ist ein Mythos. Der Staat ist fett wie nie und schwach zugleich. Die Regierung steckt viel Geld in ein Demokratiefördergesetz. Dabei würde es schon reichen, wenn die Post öfter als einmal in der Woche käme, die Bahn pünktlich führe und in der Apotheke Fiebersaft für die Kinder zu bekommen wäre. Die Bürger wären überrascht, wenn die Behörden weniger als sechs Wochen bräuchten, um eine Parkvignette auszustellen. Dafür sind die Finanzämter auf Zack, wenn sie Steuerschulden eintreiben können. Der Staat ist stark, wo er schwach sein sollte, und schwach, wo er stark sein sollte."/be/DP/he