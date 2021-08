Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Afghanistan-Krise

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Afghanistan-Krise:

"Maas räumt wie die Kanzlerin freimütig ein, dass es Fehleinschätzungen gab, genauso wie bei den Amerikanern. Politische Verantwortung will niemand übernehmen. Offenbar war allen bewusst, dass die Taliban die Macht in Afghanistan übernehmen. Man ist lediglich über die Geschwindigkeit der Ereignisse erstaunt. Die deutsche Politik schwankt irgendwo zwischen Realpolitik und Zynismus. (...) Die Bilder aus Afghanistan werden in der breiten Öffentlichkeit bald vergessen sein. Aber viele Bürger wenden sich in diesen Tagen wieder still von der Politik ab. Die alte Floskel, es gebe keine Politikverdrossenheit , sondern eine Politikerverdrossenheit, hat sich wieder einmal bestätigt."