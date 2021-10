Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Ampel-Koalition / Finanzen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Ampel-Koalition / Finanzen:

"Über allem hängt allerdings die Frage der Finanzierung. Angesichts des demografischen Wandels scheint es mehr als ambitioniert zu sein, das Rentenniveau bei 48 Prozent zu stabilisieren und gleichzeitig Rentenkürzungen auszuschließen und das Rentenalter nicht zu erhöhen. Die CDU mahnte bereits, man werde genau hinsehen, welche Auswirkungen diese Beschlüsse auf die finanzielle Nachhaltigkeit nachfolgender Generationen haben. Was aber Union und SPD nicht gehindert hatte, die Mütterrente, die Rente mit 63 und die Grundrente einzuführen. Trotzdem bleibt die Finanzierung auch von Projekten wie der Kindergrundsicherung und all den anderen Vorhaben eine zentrale Herausforderung. Ein erster guter Ansatz ist der Plan einer umfassenden Ausgabenrevision. An die Ausgabenseite gehen normalerweise nur die Mutigen. Doch der Mut zur Wahrheit ist nötig."/be/DP/he