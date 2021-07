Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Annalena Baerbock

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Annalena Baerbock:

"Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock selbst hatte hochfliegende Pläne - aber sie muss einsehen, dass zumindest in diesem Jahr aus ihr keine Regierungschefin werden wird. Baerbock, die kontrollfreudige Frontfrau der Grünen, hat geschludert, bei Angaben zu ihrem Lebenslauf, zu Nebeneinkünften, bei der Arbeit an ihrem Buch. Die berechtigte Kritik daran muss sich die 40-Jährige gefallen lassen - und sie wäre gut beraten gewesen, sich vor Urlaubsantritt zu den abgekupferten Stellen zu erklären und nicht nur darauf zu verweisen, dass sie kein Sachbuch geschrieben habe. Waren es Eile und Hetze, die an vielerlei Stellen zu plumpem Kopieren verführten? Das wäre wahrlich ein Armutszeugnis. Bei jemandem, der nach einem der höchsten Ämter in Deutschland strebt, kann man - auch bei einem Nicht-Sachbuch - mehr eigene Denkleistungen erwarten."/DP/jha