Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Arbeitskräftemangel

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Arbeitskräftemangel:

"Im Handelsblatt- Interview hat der Wirtschaftsminister angekündigt, neue Anreize zu setzen, damit möglichst viele Beschäftigte auch über die Regelaltersgrenze hinaus im Beruf bleiben. (...) An den Lösungsansätzen, die Habeck präsentiert, haben sich schon Vorgängerregierungen abgearbeitet. Die Frauenerwerbstätigkeit wird kaum steigen, solange in den Kitas Erzieherinnen fehlen. Zuwanderer machen einen Bogen um Deutschland, wenn sie Monate auf ein Visum und weitere Monate auf die Anerkennung ihrer Qualifikation warten müssen. Alles Probleme, die sich nicht von heute auf morgen lösen lassen. Eine Regierung, die nicht sehenden Auges eine Wachstumsbremse in Kauf nehmen will, wird gar nicht umhinkommen, auch die älteren Generationen in den Blick zu nehmen. Die von der SPD durchgeboxte Rente mit 63 ist eine Talentvergeudung, solche Fehlanreize dürfen sich nicht wiederholen."/DP/jha