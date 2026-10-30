Pressestimme: 'Handelsblatt' zu assoziierter EU-Mitgliedschaft Kanadas

30.10.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu assoziierter EU-Mitgliedschaft Kanadas:

"Das europäische Führungspersonal schaut gern nach Ottawa, um zu sehen, wie man Trump parieren kann. Carney ist extrem populär, weil er anspricht, was viele sich denken: Dass man sich als Partnerstaat nicht mehr auf die USA verlassen kann. Offiziell halten sich die EU-Spitzen mit Kritik an Trump und seiner Politik lieber zurück, um nicht neue Sanktionen oder Strafen oder andere Konflikte zu riskieren. Nun aber zeigt sich: Der Wunsch nach einem charismatischen Politiker wie Carney an der Seite der Brüsseler Eliten ist in den europäischen Hauptstädten wohl kleiner als die Furcht vor dem Ungewissen. Statt sich vom transatlantischen Freiheitsdenken ein wenig anstecken zu lassen, versetzte von der Leyens Vorschlag die europäischen Regierungen in Panik."/DP/jha