Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Atomwaffensperrvertrag/USA

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt' zu Atomwaffensperrvertrag/USA:

"Verträge sind dazu da, um gekündigt zu werden! Das ist offenbar die Leitmaxime des Handelns von US-Präsident Donald Trump . Genüsslich zerfetzt er eine Vereinbarung nach der anderen, die seine Vorgänger geschlossen haben, seien es bilaterale Handelsabkommen, Verträge mit der Uno oder auch Konventionen, die der globalen Sicherheit dienen, wie zuletzt beim Iran-Deal. Damit lässt Trump im Fundament der internationalen Beziehungen praktisch keinen Stein auf dem anderen. Die Außerkraftsetzung des Atomwaffensperrvertrags INF, der der Begrenzung von atomaren Mittelstreckenraketen dient, ist eine weitere Kraftprobe. Das Problem dabei: Trump nimmt damit kalt lächelnd in Kauf, dass in Europa tatsächlich kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Denn die Gefahr wächst in erster Linie für die Europäer."/yyzz/DP/she