Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Bärbel Bas' Bild vom Unternehmertum

02.12.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Bärbel Bas' Bild vom Unternehmertum:

"Bei der SPD-Jugendorganisation Jusos erklärte die SPD-Chefin am Wochenende, der letzte Arbeitgebertag sei für sie ein "Schlüsselerlebnis" gewesen: Dort sei besonders deutlich geworden, "gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen". Als "Herren in bequemen Sesseln, der eine oder andere im Maßanzug" beschrieb sie Unternehmer. Das klingt wie ein sozialistisches Erweckungserlebnis, aber nicht nach einem realistischen Bild von Deutschland, das seit Jahrzehnten von einer vertrauensvollen Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geprägt ist. Eine Arbeitsministerin, die gegen die Arbeitgeber kämpfen will, das hat es bei aller Schärfe der Auseinandersetzung nicht einmal im Kampf um die 35-Stunden-Woche ab dem Ende der 1970er-Jahre gegeben, und da ging es wirklich hoch her."/yyzz/DP/nas