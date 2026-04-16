DAX24.154 +0,4%Est505.933 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5600 +0,9%Nas24.103 +0,4%Bitcoin63.472 -0,4%Euro1,1785 ±0,0%Öl98,12 -0,1%Gold4.805 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 AIXTRON A0WMPJ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung: DAX schließt fester -- Wall Street letztlich höher -- Netflix-Zahlen überzeugen -- AIXTRON, Him & Hers, Daikin, Quantenaktien, TSMC, SAP, Gerresheimer, Tesla im Fokus
Top News
Cyber-Angriffe, Fake-NFTs & Co.: Diese Gefahren drohen beim NFT-Kauf Cyber-Angriffe, Fake-NFTs & Co.: Diese Gefahren drohen beim NFT-Kauf
Webinar: So investierst du systematisch in die Marktführer von morgen mit Quality & Momentum Webinar: So investierst du systematisch in die Marktführer von morgen mit Quality & Momentum
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Blockadepolitik

17.04.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Blockadepolitik:

"Sollte sich die Blockade von Schifffahrtsstraßen als neues Mittel zur Erreichung geopolitischer Ziele etablieren, könnten die Folgen für die Weltwirtschaft verheerend sein. So setzt China jetzt Barrieren ein, um die Kontrolle über den Zugang zum Scarborough-Riff im Südchinesischen Meer zu sichern. Und es gibt viele solcher kritischen Verkehrswege. Die Straße von Malakka gehört dazu, ebenso der Zugang zum Suezkanal über den Golf von Aden, den Teherans Verbündete im Jemen, die Huthi-Rebellen, versperren könnten. Oder warum nicht den Panamakanal, der ohnehin zur Einflusssphäre der USA gehört, erobern und als erpresserisches Mittel einsetzen, wie es Trump offenbar vorschwebt? Die neue erpresserische Blockade-Manie ist nichts weiter als ein weiteres Symptom für den allgemeinen Sittenverfall in der Weltpolitik, angetrieben nicht nur von Wladimir Putin und Co., sondern auch vom amerikanischen Präsidenten höchstpersönlich."/yyzz/DP/he