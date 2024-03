Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Börsendebüt der Parfümeriekette Douglas

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Börsendebüt der Parfümeriekette Douglas:

"Wieso kam es zu dem Flop? Sicher ist die Lage an den IPO-Märkten nicht einfach. Nur wenige Firmen wagten im vergangenen Jahr den Sprung aufs Börsenparkett. Aber Douglas hat die Misere selbst zu verantworten. 3,8 Milliarden Euro Schulden lasten auf dem Unternehmen. Mit den Einnahmen aus dem IPO in Höhe von 850 Millionen Euro plus frischem Eigenkapital will die Parfümeriekette diese Schulden auf 2,08 Milliarden Euro verringern. Statt in Wachstum und Zukunft zu investieren, muss sich Douglas mit Altlasten der Vergangenheit beschäftigen. Das ist alles andere als eine gute Story für die Börse."/yyzz/DP/nas