Pressestimme: 'Handelsblatt' zu den Grünen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu den Grünen:

"Die Grünen mögen nicht für alles eine richtige und schlüssige Antwort haben, aber was man ihnen nicht vorwerfen kann, ist Sturheit und ein Mangel an diskussionswilligen und -fähigen Personen. Kritik, die Grünen hätten die Belange der Industrie und deren Wettbewerbsfähigkeit nicht im Blick, ist antiquiert. Genauso antiquiert ist es, ihnen regelmäßig eine marktfeindliche und globalisierungskritische Haltung zu unterstellen. Wirtschaftspolitisch wollen die Grünen das tun, was Union und SPD schon lange hätten tun müssen: den Umbau der Volkswirtschaft vorantreiben und den Unternehmen den Glauben in die langfristige Verlässlichkeit politischer Zusagen zurückgeben."/ra/DP/fba