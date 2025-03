Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Donald Trump / Europa

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Donald Trump / Europa:

"Es bleibt Europa nichts anderes übrig, als eine Doppelstrategie zu wagen: sich auf das Schlimmste aus Washington einzustellen, ohne dabei auszuschließen, dass sich die USA in einer Ära nach Trump dann doch wieder auf gemeinsame Werte besinnen. Währenddessen allerdings sind die Europäer gut beraten, nach Allianzen mit Gleichgesinnten jenseits der USA, vielleicht sogar gegen die westliche Führungsmacht Ausschau zu halten. Kanada, Japan, Südkorea, vielleicht sogar Mexiko oder Brasilien wären mögliche Mitstreiter im Kampf gegen eine Weltordnung der Einflusssphären, in der nur noch das willkürliche Recht des Stärkeren gilt. Bleibt die Hoffnung, dass auch die Trumpisten dann realisieren, was auf dem Spiel steht - und zwar auch für die Vereinigten Staaten."/yyzz/DP/ngu