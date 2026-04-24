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Pressestimme: 'Handelsblatt' zu ein Jahr Kanzlerschaft Merz

27.04.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu ein Jahr Kanzlerschaft Merz:

"Merz sucht seine Rolle noch. Er sollte ein "Lotse des Aufbruchs" werden. Sehr viele in der Wirtschaft und noch mehr bürgerliche Wähler wünschen sich den alten Friedrich Merz zurück, den Mann der klaren Kante mit einem ambitionierten Reformplan für Deutschland. (.) Die Erwartung an Friedrich Merz ist klar: Er soll den Laden wieder in Ordnung bringen. Weniger Staat, mehr privat, Halbierung der AfD, Ende des Migrationschaos. Nur beim letzten Punkt hat er bislang geliefert. Der Vorwurf aus den eigenen Reihen lautet, Merz würde "amtieren, aber nicht regieren". Das sollte er ändern und Klartext sprechen. Wenn das Land ärmer wird, dann müssen alle ihren Beitrag leisten. Es gibt jetzt keine Gewinne, sondern nur noch Verluste zu verteilen. Ringt er sich dazu durch, steht einer erfolgreichen Kanzlerschaft nichts im Weg."/yyzz/DP/he