Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Einsparpläne in der Pflegeversicherung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt zu Einsparpläne in der Pflegeversicherung:

"Warken plant dafür ersten Reformentwürfen zufolge harte Einschnitte für Pflegeheimbewohner. Die Pflegeversicherung zahlt zwar weiterhin einen Teil der Heimkosten, aber nicht mehr so schnell wie bisher. Die stufenweisen Zuschüsse sollen langsamer steigen. Gleichzeitig sollen die Voraussetzungen dafür, überhaupt Geld von der Pflegekasse zu bekommen, strenger werden. Damit geht Warken zu weit. Pflege lässt sich nicht verschieben. Wer Pflege braucht, braucht sie sofort - und von da an sehr wahrscheinlich bis zum Lebensende. Wenn hier gekürzt wird, wird die Last im System nur verschoben: auf Angehörige, auf Kommunen oder auf Krankenhäuser."/DP/jha