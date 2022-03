Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Energiewende

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Energiewende:

"Was derzeit an den Energiemärkten geschieht, lässt sich nur noch mit Panik erklären. Panik herrscht in weiten Teilen der deutschen Wirtschaft, bei Unternehmen, die nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Panik herrscht bei den Energieunternehmen, die sich vor einem Lieferstopp für russisches Gas fürchten. Nicht alles lässt sich rational erklären. Nur zwei Wochen nachdem Russland die Ukraine angriffen hat, wird scheinbar alles in Frage gestellt, was unsere Energiewirtschaft in den vergangenen zwei Jahrzehnten geprägt hat: der Atomausstieg, der Kohleausstieg - sogar das ganze Konzept der epochalen Energiewende. Tatsächlich steht die deutsche Energiepolitik vor einer Zäsur. Wir müssen die Energiewende anpassen. Wir müssen Pragmatismus und Vernunft vor Ideologien stellen - und uns dabei unbequemen Wahrheiten stellen. Klimaschutz wird weiter das vorherrschende Ziel sein. Doch ohne Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit helfen die besten Vorsätze nichts."/al/DP/he