Pressestimme: 'Handelsblatt' zu früheren Versprechen von Olaf Scholz

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu früheren Versprechen von Olaf Scholz:

"Wahnsinn ist deshalb tatsächlich wahrscheinlich das Wort, das auch die Lage in den weithin unschuldig in die Reform verstrickten Finanzämtern aktuell am besten beschreibt. Apropos "Reform": Der Duden definiert das als "planmäßige Verbesserung des Bestehenden". Überlastete Behörden, die mangelhafte Digitalisierung der Verwaltung, immer neue hochkomplexe Gesetzestexte mit Ausnahmeregelungen ohne Ende - die Reform der Grundsteuer scheint für das genaue Gegenteil zu stehen. Und zeigt wie unter einem Brennglas die Symptome, an denen das ganze große Land krankt. Und absehbar noch kränker wird: Denn die Reform wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht dazu beitragen, das Vertrauen in die Politik in Gänze zu befördern. Grundsätzliche Systemkritiker könnten aktuell kaum ein besseres Beispiel finden."/yyzz/DP/ngu